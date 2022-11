Era il 27 agosto del 2021, l’alba dell’Allegri bis. Faceva un caldo torrido, ormai un’abitudine per Torino. A far calare il gelo, nonostante le temperature, le notizie che arrivavano dalla Continassa:. Poco dopo era già a Caselle, imbarcato sul suo jet privato in direzione Portogallo, per poi annunciare l’accordo con il. Diciamolo chiaro e tondo: quello di Ronaldo fu un errore e ora ne paga le conseguenze. Il ritorno ai Red Devils un fallimento, impossibile catalogarlo in altro modo; le ultime settimane una tragedia, tra l’intervista e la rescissione del contratto.Non è quello che serve, anzi sarebbe deleterio. Ma, soprattutto, quell’amaro in bocca persiste dall’estate 2021 e rivederlo con i colori bianconeri indosso non farebbe altro che amplificarlo.