Chi era Franzo Grande Stevens, scomparso oggi a 95 anni

Chi era Franzo Grande Stevens?

La vita

Il legame con la famiglia Agnelli



Franzo Grande Stevens e la Juventus

Lutto in casa Juventus, è scomparso oggi all'età di 95 anni Franzo Grande Stevens. Storico avvocato della famiglia Agnelli, ma andiamo a scoprirlo e ricordarlo nel dettaglio.Nato a Napoli il 13 settembre 1928 e scomparso a Torino nella giornata di oggi venerdì 13 giugno 2025. Ha studiato a Napoli presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove ha conseguito la laurea in legge nel 1951. Da lì è iniziato un lungo percorso che lo ha reso una delle figure più eminenti e longeve dell’avvocatura italiana.È proprio la sua lunga e profonda relazione con la famiglia Agnelli e il gruppo Fiat ad averlo reso una figura leggendaria. Per più di quarant’anni, Grande Stevens è stato il braccio destro legale di Gianni Agnelli, al punto da conquistarsi l’appellativo di “avvocato dell’Avvocato”. Questo legame non era solo professionale, ma era basato su una fiducia reciproca che ha superato le sfide più complesse del panorama industriale dell'Italia del tempo. Grande Stevens inoltre ricoperto incarichi di altissimo profilo all’interno del gruppo Fiat, tra cui quello di vicepresidente, e ha svolto un ruolo cruciale in numerose operazioni strategiche che hanno segnato la storia dell’azienda.Nella sua vita ha ricoperto anche il ruolo di presidente della Juventus, dal 2003 al 2006. In un momento particolarmente delicato per la società, ha dimostrato la sua solida leadership e la sua dedizione, per poi diventare presidente onorario.





