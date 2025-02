Chi è Yeremay, obiettivo di mercato della Juventus

Simone Gervasio

Chi è Yeremay

Lapiomba su, come riporta Sky Sport. Scopriamo chi è l'obiettivo di mercato per l'estate del club bianconero.Yeremay Hernández Cubas, noto come Yeremay, è un calciatore spagnolo nato il 10 dicembre 2002 a Las Palmas de Gran Canaria. Attualmente milita come ala sinistra nel Real Club Deportivo de La Coruña. Cresciuto nelle giovanili della UD Las Palmas e successivamente del Real Madrid, si è unito al Deportivo all'età di 15 anni. Ha debuttato in prima squadra il 1º dicembre 2021 in una partita di Copa del Rey contro l'UCAM Murcia.

Yeremay Juve, la situazione

Nella stagione 2024/2025, Yeremay ha attirato l'attenzione grazie alle sue prestazioni in Segunda División, diventando il miglior dribblatore della categoria. Con 79 presenze dal suo esordio, ha segnato otto gol e fornito tre assist.Nonostante il recente rinnovo contrattuale fino al 2030, con una clausola rescissoria di 35 milioni di euro, diversi club europei, tra cui la Juventus, hanno mostrato interesse per il giovane talento.