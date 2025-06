Chi è Wesley, il talento brasiliano nel mirino della Juventus

Chi è Wesley?



Laha messo nel mirino, talento brasiliano attualmente in forza al Stando a quanto dichiarato proprio questa mattina addirittura ci potrebbe essere un incontro negli Stati Uniti dove ci sono entrambi i club per disputare il Mondiale per Club. Chi è però il talento che piace tanto alla Juventus? Andiamo a conoscerlo meglio.Wesley Vinícius França Lima, questo è il suo nome completo, è nato a Açailândia un comune brasiliano nel Maranaho il 6 settembre del 2003. Ha vestito la maglia delle giovanili del Atlético Tubarão fino al trasferimento al Flamengo dove tutt'oggi gioca con continuità. Ha esordito con il suo club il 9 dicembre 2021 scendendo in campo titolare nella sconfitta per 2-0 in Série A contro l'Atlético Goianiense.Gioca anche nella sua Nazionale, il Brasile, ha esordito nella Selecao il 20 marzo 2025 nel successo contro la Colombia.Si tratta di un terzino destro alto 171 cm con grandi propensioni offensive questa caratteristica gli permette di poter giocare anche da quinto di centrocampo, ruolo in cui però al momento ha poche presenze, ma lo rende comunque un giocatore duttile. Si tratta di un classe 2003 è decisamente conosciuto in Brasile per la sua fluidità di corsa e per la sua velocità che gli permettono di correre molti chilometri anche a velocità sostenute all'interno di una partita. Come ogni calciatore brasiliano a spiccare è anche la sua buonissima dote di dribbling, addirittura nella passata stagione vantava il 100% di dribbling riusciti, un dato che potrebbe far sorridere.Stando a quanto riferisce il portale Transfermarkt il valore di mercato del terzino classe 2003 si aggira attorno ai 4 milioni di euro. Ecco che la Juventus potrebbe pensarci e provare l'affondo definitivo, forte anche dei compagni di squadra di Wesley che ben conoscono Torino e la Vecchia Signora come Danilo ed Alex Sandro. Potrebbe quindi diventare il nuovo brasiliano a vestire la maglia bianconera.





