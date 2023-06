Stando alle ultime indiscrezioni, c'è anchesulla lista degli obiettivi dellaper l'attacco, reparto che già nei prossimi mesi potrebbe andare incontro a più di un cambiamento considerando che sia Dusan Vlahovic che Federico Chiesa sono nel mirino delle big europee (per non parlare dell'ormai sicura partenza di Angel Di Maria e dei dubbi che tuttora circondano gli altri compagni).Ma chi è, in fin dei conti, questo possibile obiettivo? Wahi è un giovane talento, francese di origini ivoriane, che attualmente milita in Ligue 1 con la maglia del, con cui ha esordito nell'autunno 2020: non bisogna andare molto lontano da quell'indicazione temporale per trovare il suo primo gol, realizzato nella partita successiva in cui è sceso in campo, contro il Monaco a gennaio 2021. In questa stagione conta giàIl suo ruolo è pressochè lo stesso del rossonero Rafael, di cui non è escluso che possa diventare compagno di squadra visto che, oltre alla Juve, anche ilè sulle sue tracce. I numeri, intanto, depongono già a favore del suo "salto" in una big. Tra gli attaccanti francesi, infatti, solo Kylianha segnato più gol di Wahi prima del raggiungimento dei 20 anni: 41 reti per il fuoriclasse del PSG, 19 per Elye che ha fatto meglio addirittura dei giovani Karime Ousmaneche si erano fermati a 18.Nella storia del giovane Wahi, cresciuto solo dalla madre Olga non senza difficoltà, si trova anche un episodio poco piacevole: mentre era aldurante una breve parentesi della sua carriera, è stato infatti messo fuori rosa per via di uno scabroso caso di molestie. Non se ne parla molto, ma poi il classe 2003 è ripartito dal, squadra dell'Ile-de-France, a Parigi. Poi il passaggio al Montpellier, che ora può lasciare per spiccare il volo. Magari proprio con la maglia bianconera della Juve...