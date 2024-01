LA CARRIERA

LE CARATTERISTICHE

CURIOSITÀ

Violaè il nuovo rinforzo per la difesa dellaWomen. Dopo la partenza inaspettata di Linda Sembrant in direzione Monaco di Baviera la dirigenza bianconera ha dovuto muoversi sul mercato alla ricerca di una sostituta dell'esperto difensore svedese. Scelta ricaduta su Viola Calligaris, classema già con grande esperienza soprattutto in campo internazionale.Inizia a giocare a calcio molto piccola con l'Huttwil. A sedici anni sceglie di indossare la maglia delnel massimo campionato svizzero con cui conclude il campionato al terzo posto. Nell'estate del 2013 si trasferisce allo Young Boys, restandoci fino al 2016. Lì viene vista dall'e si trasferisce in Spagna vestendo la maglia delle colchoneros per due stagioni, prima di trasferirsi ale dopo una stagione al. Fino a quanto cambia nazione, nella passata sessione di calciomercato trasferendosi ale dopo appena sei mesi ha scelto di indossare la maglia della Juventus Women, complice anche il poco spazio trovato all'ombra della Tour Eiffel. È un perno della nazionale svizzera, con cui la classe 1996 ha già collezionato 41 presenze (dal 2015 ad oggi) condite da cinque reti, ha preso parte alla spedizione della sua nazione in estate al Mondiale di Australia e Nuova Zelanda. Nel suodue campionati spagnoli con l'Atletico Madrid ed una Cyprus Cup con la Svizzera.Viola è un difensore, alta 1,67cm, il suo piede preferito è ilvanta spiccate doti tecniche. Può ricoprire il ruolo di terzino destro ma prevalentemente di difensore centrale. Ha buone doti anche in fase di impostazione.La giocatrice parla cinque lingue differenti, ancora non l'italiano però. La sua famiglia è storicamente tifosa della, lei stessa ha dichiarato più volte di essere tifosa bianconera sin da piccola. Era in campo con la maglia della Svizzera lo scorso 5 dicembre a Parma nella gara contro l'Italia, vinta per 3-0 dalle azzurre di Andrea Soncin. Ha la doppia nazionalità: sia svizzera che italiana.