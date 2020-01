Serve un terzino. E serve oggettivamente presto. Un vice Alex Sandro per affrontare al meglio una seconda parte di stagione che conserva intatti i suoi crismi: perché sarà dura, sarà frenetica, irrimediabilmente decisiva. E allora, riecco la Juve al centro del mercato. Si cercano soluzioni immediate, occasioni e... si guarda anche fuori dalla cerchia ristretta dei soliti nomi.



CHI E' VINA - Come racconta il Corriere dello Sport, in questi giorni è venuto fuori anche il nome di Matias Viña: il terzino, classe 1997, è di proprietà del Nacional. Vuole arrivare in Europa: le prestazioni, anche col suo Uruguay, sono assolutamente convincenti. Paratici lo segue da tempo, al pari di Atletico Madrid, Inter e Napoli. Veloce e dinamico, il cross da migliorare ma con una buona base di partenza. E' amico di Bentancur, ovviamente: hanno giocato insieme nelle varie nazionali giovanili. Ultimo aspetto da non sottovalutare: ha il passaporto comunitario, poiché di origini italiane.