Da pochi mesi ha messo nero su bianco la firma che lo porterà a legare il suo futuro alla Juventus.è infatti una delle new entry più interessanti della Primavera juventina e il primo contratto siglato con Madama certifica la fiducia del club nei confronti delle potenzialità del ragazzo.

Chi è Valdes Ngana: la carriera

Ruolo e caratteristiche

Quanto è costato Ngana alla Juventus?

Quando scade il contratto di Ngana?

Valdes Ngana è nato in Italia il 17 agosto del 2006, ma è anche in possesso della cittadinanza nigeriana, viste le origini della famiglia. La Juventus l'ha scovato dalla formazione dell'Atletico Torino e l'ha inserito nel proprio settore giovanile a partire dalla fine del 2018. Cresciuto gradualmente all'interno del vivaio a tinte zebrate, Ngana è stato promosso nell'Under 19 in questa stagione, dopo la bella esperienza vissuta con l'Under 17. Ngana si sta facendostrada anche con la maglia della Nazionale italiana: dopo gli esordi con l'Under 16, ha di recente esordito con l'Under 18 azzurra.Ngana gioca in qualità di centrocampista: il classe 2006 può agire si da interno in una mediana a due che da mezzala di destra in caso di schieramento a tre in mezzo al campo. Nella corso della sua esperienza nel vivaio della Juventus, è stato provato anche come braccetto della difesa a tre.La Juventus ha inserito Ngana nel proprio settore giovanile alla fine del 2018, quando a soli 12 anni Madama l'ha prelevato dall'Atletico Torino.Ngana, lo scorso ottobre, ha firmato il suo primo contratto da professionista: l'accordo con la Juve varrà fino al 30 giugno 2026, come comunicato dalla società attraverso una nota ufficiale.