di Alessio Salerio

Il mercato si è chiuso lunedì alle ore 22, ma la Juventus non finisce mai di curare i propri obiettivi in vista delle prossime finestre di trattative. E gli occhi dei bianconeri, oltre che sui rinforzi che possono fin da subito rinforzare la rosa di Maurizio Sarri, sono anche rivolti al futuro, a quei grandi prospetti che possono maturare nelle squadre giovanili per poi provare a esplodere. Tra questi, uno tra i prospetti più interessanti nel calcio di Francia, risponde al nome di Lisandru Tramoni. A 16 anni, compiuti lo scorso 18 aprile, l'esterno d'attacco classe 2003 è stato un perno della Nazionale Under 16, con 3 gol segnati in 10 partite giocate, e ora attende la propria occasione per salire in Under 17 e, chissà, in Under 21 al più presto.



L'AFFARE - Al momento, Tramoni milita nell'Ajaccio Under 19, ma le grandi di Francia hanno ben presto messo gli occhi su di lui. Il Paris Saint-Germain aveva praticamente chiuso l'affare nelle ultime fasi di mercato, ma l'accordo è saltato sul più bello. Come riportato dai media francesi, però, la concorrenza al PSG proprio non manca. E, oltre all'interesse di altre due big dell'attuale Ligue 1 come Lille e Rennes, c'è anche la Juventus alla finestra per chiudere il grande colpo in prospettiva. Si tornerà a parlarne a ridosso del mercato di gennaio, ma i bianconeri hanno Tramoni nel mirino. Un talento come il suo non può aspettare e il mercato, si sa, non dorme mai.



LISANDRO TRAMONI

Nato ad Ajaccio in Francia il 18 aprile del 2003

Nazionalità: Francese

Ruolo: Esterno d'attacco/Centrocampista

Squadra attuale: Ajaccio Under 19 (FRA)

Valore di mercato: 1-3 milioni di euro