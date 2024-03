Chi è Tommaso Mancini: la carriera

I numeri di Mancini col Vicenza

-15 presenze (13 in Serie B e 2 in Coppa Italia)

0 gol

0 assist

Il trasferimento alla Juventus

I gol in Primavera e il debutto con la Next Gen

I numeri di Mancini con la Juventus Primavera

40 presenze

13 gol

5 assist

La cnvocazione in prima squadra

I primi gol tra i professionisti

Ruolo e caratteristiche

Quando scade il contratto di Mancini?

In occasione del match che la Juventus ha pareggiato 0-0 sul campo dell'Atalanta lo scorso 1 ottobre, Massimiliano Allegri - non potendo disporre di Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik - ha regalato la prima convocazione in prima squadra ad uno dei giovani più interessanti passati dal vivaio zebrato, ovvero Tommaso Mancini Tommaso Mancini è nato il 23 luglio 2004 a, spendendo la prima parte della sua carriera indossando la maglia della squadra della sua città Natale. Dopo aver percorso l'intera trafila del settore giovanile biancorosso è arrivato anche. Nella stessa stagione, però, è con la maglia della Primavera che si toglie le migliori soddisfazioni, segnando 10 gol in 13 partite nel campionato Primavera 2. L'annata seguente, ossia la 2021/22, lo vede in pianta stabile con la prima squadra e la sua prima stagione full time si chiude con 9 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia.Pur senza trovare il primo gol tra i professionisti, Mancini impressiona gli addetti ai lavori sia per le sue qualità tecniche che per l'imponente struttura fisica, a dispetto della sua giovanissima età. Morale della favola, le pretendenti si moltiplicano e nonostante i concreti sondaggi da parte di Liverpool e Milan, è la Juventus a mettere sul tavolo i giusti argomenti per strappare il sì del ragazzo che, il 26 agosto del 2022, diventa un nuovo giocatore della Juventus Alla sua prima stagione in bianconero, Mancini dà subito prova delle sue grandi abilità di finalizzatore: con la maglia dell'Under 19 di Paolo Montero segna 13 gol complessi tra Campionato Primavera e Youth League, meritandosi anche i primi gettoni con la Next Gen, dove complessivamente disputa tre gare tra Serie C e Coppa Italia. Il 30 settembre scorso, Tommaso Mancini viene convocato per la prima volta in prima squadra per la sfida del Gewiss Stadium di Bergamo tra Atalanta e Juventus. L'assenza di Vlahovic e Milik spiana la strada al giovane talento bianconero che a 19 anni si regala dunque la prima esperienza tra i grandi.Il meglio, però, deve ancora arrivare perché tre giorni dopo la gara di Bergamo, nella quale rimane novanta minuti in panchina, Mancini ruba la scena nella gara di Coppa Italia di Serie C tra Juventus Next Gen - dove gioca in pianta stabile da inizio anno - e la Pro Vercelli. L'attaccante vicentino, infatti, si scatena e realizza la prima tripletta della sua carriera . Un exploit che il classe 2004 commenta con grande entuasiasmo, convinto di quanto gli abbia fatto bene la chiamata della prima squadra: "Essere convocato in prima squadra è stato un onore, mi ha dato fiducia anche a livello emotivo, mi ha permesso di affrontare al massimo questa partita ed è andata bene sia a livello di squadra che a livello personale. Questa tripletta vale tantissimo, è come una liberazione. Giocare tra i grandi senz'altro aiuta tanto, io sono molto felice del mio percorso fin qui".Tommaso Mancini nasce come la più classica delle prime punte. Ben strutturato fisicamente, sa coniugare una buonissima cifra tecnica ad un senso del gol decisamente spiccato. Dopo i gol in Primavera sono arrivati anche i primi centri con la Next Gen, realtà nella quale è pronto a ritagliarsi sempre più spazio.Approdato alla Juventus il 26 agosto del 2022, Mancini ha sottoscritto un contratto di cinque anni con la Vecchia Signora. Il suo legame con Madama avrà validità fino al 30 gennaio 2027.