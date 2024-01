Mancini, il retroscena sulla scelta della Juve

Mancini, i numeri in Next Gen

Tommaso Mancini

PRESENZE: 12

MINUTI: 245’

GOL: 3

Tommaso Mancini , nato il 23 luglio 2004, ha iniziato la sua carriera calcistica indossando esclusivamente la maglia del Vicenza, la squadra della sua città natale, attraversando l'intero percorso del vivaio biancorosso. Ha esordito in prima squadra a soli 16 anni, il 4 gennaio 2021, durante una partita contro il Brescia.Da quel momento, ha accumulato altre 14 presenze ufficiali, di cui 12 in Serie B e 2 in Coppa Italia. Nonostante la giovane età, Mancini è un attaccante con una struttura fisica imponente e una notevole capacità di finalizzazione a rete.Con le giovanili del Vicenza, ha sempre contribuito in modo significativo dal punto di vista dei gol, e questo trend si è replicato anche in Nazionale, dove ha totalizzato 32 apparizioni (con 14 gol) dalle selezioni Under 15 fino all'Under 19.Nonostante l'interesse concreto del Liverpool solo due anni fa, Mancini ha scelto di rimanere nel suo Vicenza, rifiutando le lusinghe dei Reds per continuare la sua crescita nei confini nazionali. Milan e Juventus si sono aggiunte alla lista delle pretendenti. Inizialmente, sembrava che il Milan fosse il club più vicino al trasferimento, ma successivamente la Juventus ha accelerato, chiudendo l'affare per poco più di 2 milioni di euro. Un investimento che guarda al futuro, ma che si prevede possa portare benefici anche nel presente.Quando è arrivato il momento di lasciare il Vicenza, come detto, erano diversi i top club su di lui. La scelta della Juventus è arrivata principalmente per due motivi: il percorso in Next Gen e il tifo per la squadra bianconera.Quella attuale è la prima stagione in Next Gen per Tommaso Mancini. Stagione sfortunata per l’attaccante classe 2004 che ha avuto diversi infortuni da cui recuperare. Nonostante ciò, ha saputo mettersi in mostra durante gli allenamenti con la Prima squadra, tanto da meritarsi le attenzioni di Massimiliano Allegri e la prima convocazione arrivata il 30 settembre 2023 per la trasferta di Bergamo del giorno dopo. Di seguito, i numeri stagionali.