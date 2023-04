Miretti e Soulé nella passata stagione, Iling Junior e Barrenechea quest'anno. Alla lista dei giocatori che hanno fatto il grande salto con la prima squadra può aggiungersi tra poche ore TIn quel caso però, furono solo 2 minuti. Adesso, Barbieri, può avere la grande chance da titolare. Nelle prove pre Sassuolo infatti, Allegri lo ha schierato nell'undici iniziale, sulla corsia destra, al posto di Juan Cuadrado.Una scelta, se confermata, dovuta ai tanti impegni della squadra, all'assenza di Mattia De Sciglio ma anche e soprattutto basata sulla grande fiducia che il club, con ovviamente l'allenatore in primis, hanno su questo ragazzo, che compirà ad agosto 21 anni. Tra i tanti giovani di prospettiva,La quarta in Serie C, considerando la stagione con il Novara.E proprio in un amichevole tra Novara e Juventus, nell'estate del 2019, l'esterno colpì la dirigenza bianconera nel duello che da 16enne ebbe con Cristiano Ronaldo. Un anno dopo,Anche per superare la concorrenza dell'Atletico Madrid. Un investimento che il campo, a partire da quest'oggi, potrà ripagare con gli interessi.Capace di giocare anche sulla fascia sinistra,In estate ha svolto la preparazione con la prima squadra, giocando anche in amichevole contro il Chivas, oltre a quella di Dicembre all'Emirates Stadium con l'Arsenal. Oggi però, può essere davvero la svolta per il classe 2002. Consapevole anche, che se la Juve ha qualche lacuna di rosa, ce l'ha proprio sulle corsie, e più in particolare su quella destra, la sua preferita.