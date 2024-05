Chi è Tiago Santos e la carriera



E' uno dei nomi più chiacchierati. Tra gli scout. Sul mercato. Per la genuina curiosità generata da quanto visto.è il nome nuovo accostato alla, oggi da La Gazzetta dello Sport. Ma è già ad alti livelli? E quanto potrebbe dare alla squadra bianconera?Intanto, capiamo chi è. Tiago Santos è un prodotto del prolifico settore giovanile dello Sporting, tra i più rinomati in Portogallo e in Europa. Nonostante abbia frequentato diversi vivai nel corso degli anni, è nel vivaio dell'Estoril che ha iniziato il suo percorso che lo ha rapidamente condotto al debutto nel calcio professionistico.La sua prima stagione da professionista è stata quella del 2022-2023, durante la quale ha accumulato ben 30 presenze.Una prova lampante del suo enorme talento è stata la sua capacità di impressionare il, un club noto per la sua attenzione ai giovani, tanto da convincerli ad investire 6,5 milioni per acquistarlo dopo soltanto un anno.Dietro questo acquisto c'è stata la visione di Fonseca, che ha fortemente volutoe gli ha affidato la fascia destra nel suo schema tattico 4-2-3-1. L'ex allenatore della Roma ha dimostrato di aver avuto ragione: quest'anno Tiago Santos ha disputato oltre 40 partite, segnando tre gol e fornendo due assist.Questi numeri ci forniscono un primo indizio sul potenziale di questo giocatore.Fonseca ha utilizzatocome terzino destro in un ruolo non convenzionale, permettendogli di partire in fase di costruzione con libertà di movimento sia verso l'esterno che verso l'interno del campo. Questo approccio lo ha reso un terzino atipico rispetto alla concezione tradizionale del ruolo, ma perfettamente adatto alle esigenze del calcio moderno.è parte di quella nuova generazione dicaratterizzati da un, velocità sia nel lungo che nel breve, e una notevole resistenza fisica. Queste qualità lo rendono un giocatore ideale per svolgere un ruolo poliedrico sulla fascia, capace di contribuire sia in fase difensiva che offensiva, adattandosi alle varie esigenze della squadra durante il corso della partita.Secondo dati Transfermarkt, Santos vale. Ha un contratto con il club francese fino al 2028.