Insieme da ragazzini, poco più che ventenni Thessa Lacovich e Manuel Locatelli si sono trovati per non lasciarsi più. Il centrocampista bianconero oggi si è sposato con Thessa Lacovich e i due hanno sempre formato una coppia meravigliosa.



Thessa è originaria del Costa Rica, è nata come Manuel nel 1998 e ha 24 anni. E' in Italia per motivi di studio, contnua a seguire l'Università del Sacro Cuore di Milano e si è laureata in Media Advertising.



Si occupa di commercio online, ha lavorato anche per Sky come producer. I due hanno anche un cane, di nome Teddy, a cui sono molto legati.



