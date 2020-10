Chi è Stefano Bertola? Lui è uno dei due volti scelti da Andrea Agnelli per la mini rivoluzione interna ufficializzata oggi. Sarà il capo dell'Area Business bianconera e manterrà la carica di Chief Financial Officer. E' anche il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Da 15 anni nella Juve ha un passato in Exor. Alla Juve dal 2005 è stato membro del Board, Head of Planning e rappresentante nell'espansione del marchio in America, prima di diventare Special Project Advisor nel 2012 e Head of Public Affairs nel 2013. Una carriera tra economia, relazioni e Juve.