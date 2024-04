Chi è stato il primo presidente della Juventus?

La presidenza di Eugenio Canfari

Il cambio nome

Quanti trofei ha vinto Eugenio Canfari da presidente?

Dal 1° novembre 1897 ad oggi sono ben ventisette i presidenti che si sono succeduti alla guida della. Tanti uomini, alcuni di loro entrati di diritto nel firmamento bianconero, che in 127 anni di storia hanno guidato il club bianconero, portandolo a conquistare numerose vittorie in Italia, in Europa e nel Mondo e rendendolo uno dei club più blasonati e di tradizione nella storia del calcio. Andiamo però a scoprire chi è stato, in assoluto, il primo presidente della Vecchia Signora.Il primo presidente della Juventus è stato, nato a Genova il 16 ottobre 1878, nonché uno dei tredici soci fondatori che hanno dato vita al club, inizialmente conosciuto con il nome di Sport Club Juventus. Nel 1897 divenne il primo storico presidente del club torinese. Rimase però in carica solamente per un anno, prima di passare il testimone già nel 1898."Tutto, in fondo, comincia da lui: cioè da Eugenio, il più vecchio dei due fratelli Canfari, primo presidente della Juventus, pioniere di un’idea allora ritenuta audace, referente principale di un manipolo di ragazzi che vola altissimo con la fantasia e pezzo dopo pezzo riesce a costruire un sogno. E’ l’autunno del 1897 quando l’assemblea dei soci lo nomina responsabile del club appena nato. E’ la svolta, anzi l’inizio: ecco perché, magari esagerando, magari usando un briciolo di retorica – che, ad ogni modo, nel caso specifico non guasta – si può dire che in fondo tutto comincia da lui, Eugenio Canfari", si legge nell'archivio storico della Juventus.Come detto, Eugenio Canfari rimane alla guida della società, in qualità di presidente, per un solo anno, ovvero fino al 1898. Come documentato dall'archivio storico "le prime riunioni avvengono nell’officina del padre che Eugenio mette a disposizione: una specie di conference hall molto rustica, in mezzo ad attrezzi sporchi e ricambi meccanici, dove si discute di tutto e dove viene redatto anche il primo statuto ufficiale. L’indirizzo di quell’officina è corso Re Umberto 42. Il più anziano dei Canfari non solo viene eletto presidente, ma gli viene anche attribuito l’incarico di trovare una sede adeguata, sulla base della lira mensile che ogni socio deve versare nelle casse del club. Con sei lire al mese, Eugenio Canfari affitta una bella casa nel che diventa la sede ufficiale del club".Durante la presidenza di Eugenio Canfari, la società si chiama Sport Club Juventus, ma nel 1898 il dirigente juventino lascerà l'incarico di presidente al fratello minore Enrico che nel 1899 modificherà il nome della società nell'attuale Juventus Football Club.

Sotto la sua presidenza, durata dal 1897 al 1898, Eugenio Canfari non ha vinto nessun trofeo perché la Juventus si è iscritta per la prima volta al campionato italiano nel 1900.