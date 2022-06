La notizia è di pochi minuti fa ( QUI ), con i bianconeri che si sono assicurati l'attaccante classe 2005 battendo la concorrenza di molte squadre. Ma di chi si tratta? Croato, nato l'8 maggio 2005, gioca nel Rijeka e lì si preso le attenzioni degli scout bianconeri, giocando una grande finale di Coppa di categoria contro la Dinamo Zagabria, 2 gol in 4' e un assist. Chi lo conosce sa delle sue grandi qualità, doti che lui stesso descrive così: “Ruolo preferito? Senza dubbio quello di attaccante destro. Nel corso degli anni mi sono ormai abituato a questa posizione”.“Sono veloce e bravo nella profondità, mi piace attaccare gli spazi. D’altra parte - dice in un'intervista a LaVoce.hr - anche se sono piuttosto alto dovrei migliorare nel gioco aereo. Stesso discorso anche per quanto riguarda la tecnica di corsa. Lo faccio in modo sbagliato e da qui forse anche qualche infortunio di troppo”.- “Per me Leo Messi è il numero uno al mondo. Mi piace Sergio Aguero, mentre mi ispiro a Gareth Bale: è fisicamente potente e veloce”.- “Prima di tutto quello di restare sano. Per un po’ basta con gli infortuni. Voglio soltanto giocare a calcio. Quando c’è la salute arrivano anche le altre cose, ovviamente a patto di lavorare sodo. Io non mi tiro certo indietro. Le prossime due o tre stagioni saranno importantissime per il prosieguo della mia carriera”.