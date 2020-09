5









Passaporto italiano? Lei sì, lui no. E' questo il grande nodo per l'arrivo di Luis Suarez alla Juventus. L'attaccante del Barcellona la settimana prossima farà l'esame d'italiano per poi far partire le pratiche per cambiare lo status di extracomunitario in comunitario. La speranza della Juve è che venga fatto tutto entro il 5 ottobre, la paura che si vada oltre e salti l'operazione. A favorire le pratiche, però, può essere sicuramente la cittadinanza italiana di Sofia Balbi, moglie dell'uruguaiano e figlia di un architetto friulano. I due stanno insieme da quando lei aveva 13 anni e lui 15, non si sono mai separati nemmeno quando Sofia ha lasciato l'Uruguay per andare a Barcellona, lì dove il Pistolero l'ha raggiunta. Ora potrebbero sbarcare tutti e due a Torino, ma prima bisogna sistemare le pratiche burocratiche. Sfoglia la gallery per vedere le foto di Sofia Balbi, la moglie di Suarez che può "spingere" il Pistolero alla Juve