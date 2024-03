Chi è Silvano Biggi: la carriera

Il prestito alla Juventus

Il salto in Primavera

Ruolo e caratteristiche

Quando scade il contratto di Biggi

Struttura fisica imponente, velocissimo, capace di giocare con entrambi i piedi e, soprattutto, con uno spiccato senso del gol. E' questo l'identikit di, il giovanissimo e promettente attaccante dellaNato il 9 maggio del 2006, esattamente due mesi prima del trionfo azzurro ai mondiali tedeschi, Silvano Biggi ha intrapreso il proprio percorso calcistico vestendo la maglia della Santostefanese prima di passare, all'età di 13 anni, all'interno del settore giovanile dell'. Nel vivaio dei Grigi compie la proverbiale trafila spingendosi fino all'Under 17, formazione nella quale riesce a mettere in mostra tutte le sue qualità, calamitando l'interesse di un'altra illustre formazione piemontese.La Juventus intuisce da subito i margini e le potenzialità di un talento tutto da sgrezzare e così trova l'accordo con l'Alessandria per un trasferimento che si concretizza sulla base di un prestito semestrale nel gennaio del 2023. Approdato in bianconero viene immediatamente inserito all'interno della rosa dell'Under 17 dove lascia subito il segno mettendo a referto 2 gol e un assist in 10 apparizioni ufficiali. La breve parentesi torinese, tuttavia, vale come investimento solido per il futuro, perché Biggi lascia intravedere colpi e potenzialità tutte da coltivare e così al termine della stagione 2022/23 quello che era nato come un prestito si tramuta in un trasferimento a titolo definitivo. Morale della favola, a partire dalla stagione 2023/24, il classe 2006 è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus.Archiviato il capitolo Under 17, da inizio stagione Biggi è uno dei nuovi attaccanti entrati a far parte del gruppo dell'Under 19 guidato da Paolo Montero.Silvano Biggi nasce come riferimento avanzato, in grado di ricoprire il ruolo di punta centrale. Nonostante sia dotato di una struttura fisica davvero imponente (190 cm per 88 chili di peso) Biggi fa della rapidità uno dei suoi cavalli di battaglia. La sua capacità di giostrare la sfera con entrambi i piedi lo rendono un elemento efficace sotto porta, ma anche un calciatore funzionale alla manovra e in grado di fungere da raccordo con gli altri reparti.Arrivato alla Juventus, a titolo temporaneo, nel gennaio del 2023, dall'estate dello stesso anno l'attaccante classe 2006 è diventato bianconero a titolo definitivo ed ha perfezionato il salto dall'Under 17 alla Primavera. Il giocatore rimane ancora in attesa di firmare il primo contratto da professionista.