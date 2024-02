Chi é Ruud Nijstad





Ruolo

Proveniente direttamente dall'Olanda, Ruudè un talento difensivo con un fisico longilineo, piede mancino e capelli biondi. La Juventus sembra aver individuato un nuovo Deanin lui, considerando che il club bianconero è tra quelli che seguono con maggiore attenzione il suo profilo. Ruud Nijstad, classe 2008, è il centrale del Twente. Lo riporta Sky Sport.Il giocatore, che ha festeggiato il suo sedicesimo compleanno lo scorso 17 gennaio, è stato recentemente invitato a Torino per visitare le strutture del club. La Juventus sta facendo il possibile per convincerlo: diverse squadre in Europa sono interessate a lui. Una delle opzioni per Nijstad potrebbe essere quella di rimanere in Olanda, firmando un contratto da professionista con il Twente o con un'altra squadra. Tuttavia, ci sono anche altri club di alto livello interessati, con la Juventus in pole position.Nato nel 2008, Nijstad gioca nelle giovanili del Twente e dallo scorso ottobre fa parte della Nazionale olandese Under 16. Viene considerato uno dei talenti difensivi più importanti su cui può puntare la federazione per i prossimi anni, che potrebbe balzare in prima squadra già nel 2024.Nijstad ha giocato da titolare contro la Nazionale azzurra la sua prima partita in Under 16, cominciando a destare l'interesse dei club italiani.Contro l'Italia ha giocato due volte in pochi giorni, in uno dei due casi da subentrato nella ripresa.Ruud Nijstad è un difensore centrale, schierato dall'Olanda in un 4-2-3-1 d'attacco.Puntuale nell'anticipo, dalle buone doti fisiche, è un mancino che gioca prettamente centrale di sinistra al Twente e con la Nazionale Orange in cui ha dimostrato ottime capacità nel leggere l'azione, anche nelle due partite autunnali contro l'Italia.