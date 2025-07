Chi è Rui Pedro Braz, l'ultimo nome accostato alla Juventus per il ruolo di ds

Chi è Rui Pedro Braz

Il nuovo direttore generale della Juventus Damien Comolli è al lavoro per completare l'organigramma dirigenziale della Vecchia Signora. Dopo l'arrivo di Francois Modesto nel ruolo di direttore tecnico resta vacante il posto da direttore sportivo lasciato libero da Cristiano Giuntoli. Stando alle indiscrezioni riportate questa mattina dal Corriere dello Sport in cima alla lista dei possibili nuovi ds per la Juventus ci sarebbe Rui Pedro Braz.Rui Braz, è classe 1977, si tratta di un dirigente con una solida preparazione accademica: laureato in Comunicazione Sociale, ha proseguito con un Master in Comunicazione e Leadership e un MBA in Management Sportivo. Prima di arrivare al Benfica, ha maturato un’importante esperienza nel futsal, lavorando come segretario tecnico del Benfica Futsal per due stagioni. In contemporanea, per oltre dieci anni ha lavorato come commentatore sportivo in Portogallo, legandosi in particolare alla figura di Jorge Jesus, tecnico che ha raccontato anche in un libro.



Quando lascerà il Benfica?

Nel 2021, chiamato a sostituire Tiago Pinto è entrato nel Benfica, in prima squadra. scelto dall’allora presidente Luis Filipe Vieira, ma ha proseguito il suo lavoro anche dopo l’elezione di Rui Costa, collaborando fino alla fine del suo ciclo senza contrasti interni. Nel corso dei suoi quattro anni da direttore sportivo, il club ha conquistato un campionato portoghese, una Coppa di Portogallo e ha centrato sistematicamente la qualificazione alla Champions League.Il suo addio inizialmente era previsto al termine del Mondiale per Club, ora sembra possa avvenire verso inizio ottobre. La Juventus comunque non ha fretta di avere questa figura nell'organigramma, potrebbe attendere anche la fine del calciomercato.