Chi è Rongier, l'ultimo nome per il centrocampo della Juventus

La Juventus continua a lavorare per rinforzare la propria mediana, e tra i nomi valutati spunta anche quello di Valentin Rongier, centrocampista centrale del Marsiglia. Come riportato da Matteo Moretto, il nome del francese è emerso nel corso dei dialoghi tra i due club per il possibile trasferimento di Timothy Weah all’OM. Il Marsiglia avrebbe infatti proposto Rongier come contropartita o come parte di un’operazione più ampia, lasciando la porta aperta a una trattativa.Classe 1994, Rongier ha un contratto in scadenza nel 2026 e rappresenta un profilo esperto e duttile: abile nella gestione del pallone, nella fase difensiva e nel pressing alto, è stato a lungo un punto fermo della squadra francese. A 30 anni, potrebbe accettare una nuova sfida in Serie A, specialmente in un contesto competitivo come quello bianconero.

La Juventus valuta attentamente l’opportunità, in un mercato che vede in ballo anche altri nomi per il centrocampo, come Morten Hjulmand e Yves Bissouma. Tuttavia, Rongier potrebbe rappresentare una soluzione di esperienza a costi contenuti, ideale per completare un reparto in fase di rinnovamento sotto la guida di Igor Tudor e del ds Comolli.