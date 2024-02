Storia di Romeo Agresti



Carriera di Romeo Agresti

Il lavoro sui social



Vita privata di Romeo Agresti

è un volto ben noto nell'ambito del calcio italiano. Soprattutto, è il corrispondente della Juventus per Goal.com La sua figura non è solo sinonimo di professionismo giornalistico ma rappresenta anche un punto di riferimento per i tifosi bianconeri.Con una passione incrollabile per il calcio,ha iniziato il suo percorso giornalistico nel mondo dello sport concentrandosi particolarmente sulla. I suoi primi passi nel giornalismo calcistico li ha mossi con Calcio GP, dove ha cominciato a delineare la sua conoscenza e passione per la Vecchia Signora.Negli stessi anni, Agresti ha ampliato il suo raggio d'azione diventando opinionista per, la televisione ufficiale del club bianconero. Questa esperienza gli ha permesso di affinare il suo sguardo critico e di approfondire la conoscenza dell'ambiente juventino.Il suo contributo al giornalismo sportivo non si limita alledelle partite e alle. Romeo Agresti si è distinto soprattutto nel campo del, dove è riuscito a guadagnarsi la fiducia dei tifosi juventini come unaLa sua competenza e la sua dedizione nel seguire da vicino le dinamiche del mercato hanno portatoa vincere il prestigioso premio "Calciomercato d'Or" nel 2017 e nel 2019, confermando il suo status di punto di riferimento nel mondo del giornalismo calcistico.Inoltre, nel 2012 ha dato alle stampe il suo primo libro dal titolo suggestivo "La grande storia derby: Torino-Juventus", confermando ancora una volta il suo legame indissolubile con la Juventus e con la storia del calcio italiano.Con oltre 78mila followers su Youtube , 134mila su Instagram , 246mila su X e 155mila su Facebook Per i tifosi è il più grande punto di riferimento che ci sia per le ultime notizie e il calciomercato bianconero.Al di là del suo impegno professionale, Romeo Agresti mantiene una discrezione riguardo alla sua vita privata.La sua dedizione alla Juventus e al giornalismo sportivo è palpabile in ogni sua intervista e in ogni articolo che scrive, confermando il suo ruolo non solo di giornalista ma anche di appassionato sostenitore della squadra bianconera.