Chi è Robert Francis Prevost, eletto Papa con il nome di Leone XIV

AFP via Getty Images

Alle 18:07 di oggi, dal comignolo della Cappella Sistina si è alzata la tanto attesa fumata bianca: il Conclave ha eletto il nuovo Papa. Si tratta del cardinale americano Robert Francis Prevost, nato a Chicago il 14 settembre 1955, che ha scelto il nome di Leone XIV.Considerato un “papabile di compromesso”, Leone XIV è stato scelto per la sua capacità di mediare tra le varie anime della Chiesa cattolica, oggi attraversata da profonde trasformazioni e tensioni interne. Figura autorevole ma dialogante, il nuovo Papa è apprezzato per il suo equilibrio tra tradizione e apertura al cambiamento.

La sua vocazione prende forma nel 1977, quando entra nel noviziato dell'Ordine di Sant'Agostino nella provincia di Nostra Signora del Buon Consiglio, a Saint Louis. Dopo i voti solenni del 29 agosto 1981, studia teologia alla Catholic Theological Union di Chicago, distinguendosi per preparazione e spirito pastorale.Con l’elezione di Leone XIV, la Chiesa cattolica apre un nuovo capitolo, affidandosi a un Pontefice nordamericano per guidare i fedeli nel terzo millennio. In una Piazza San Pietro gremita, il nuovo Papa si appresta ora a rivolgere il suo primo messaggio urbi et orbi.