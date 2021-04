2









Javier Ribalta torna in Italia dopo quattro anni. Dopo l'esperienza da responsabile scouting della Juventus dal 2012 al 2017, oggi è stato ufficializzato come nuovo manager director del Parma. Lo spagnolo è stato per cinque anni il braccio destro di Fabio Paratici insieme all'attuale presidente del Marsiglia Pablo Longoria: Ribalta contribuì attivamente all'arrivo in bianconero di Alex Sandro e Alvaro Morata, negli anni in cui furono presi anche Paul Pogba e Paulo Dybala. Poi, il passaggio al Manchester United e allo Zenit, per tornare in Italia, al Parma.