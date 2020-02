Rayan Cherki, il gioiellino del Lione che stasera sfiderà la Juve. E' un 2003, ha solo 16 anni, ma è già pronto per incidere sul calcio mondiale. Uno da osservare con attenzione, perché è già il futuro crack del calcio mondiale. L'esordio e la sfida a Mbappé, l'altro fenomeno francese, prima di quella in Champions ai bianconeri. Non uno normale, questo si è capito. Esterno a destra, nei tre dietro Dembele, è pronto a prendersi tutto. E la Juve ha già messo gli occhi su di lui: unj predestinato da 3 gol in 12 presenze.