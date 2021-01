Ve ne abbiamo parlato il 6 dicembre scorso ( QUI ), raccontando di unsempre più centrale e dominante nella Juve U23 di Lamberto Zauli. Dopo il suo arrivo dal Perugia, ha fatto la scalata, passando dalla Primavera bianconera per arrivare alla Serie C. Ma non è finita. Perché l'obiettivo, naturalmente, è la prima squadra e questa sera ha un'occasione importante. Convocato da Pirlo nell'emergenza potrebbe anche trovare qualche minuto nel finale di gara contro il Genoa.