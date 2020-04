Chi è più forte tra Messi e Ronaldo? La domanda è ormai un classico della letteratura calcistica: il paragone è possibile per mille motivi, ma soprattutto legato al loro talento nel dominare le partite. Leo e Cris, poi, hanno avuto alcuni compagni in comune. A partire da Deco, passando per Tevez, finendo con i due calciatori juventini che si ritrovano Messi in Nazionale e Ronaldo al centro sportivo della Continassa. Fino a poco fa, praticamente tutti i giorni.



LE RISPOSTE - Gli interrogati? Deco, Di Maria, Dybala ed Heinze. E ancora: Higuain, Gago, Garay e André Gomes. Chiudono l'ultimo quartetto, Larsson, Piqué, Semedo e Carlos Tevez. Il risultato è chiaramente a favore del dieci del Barcellona. Per le risposte dei singoli, andate a scrollare la nostra gallery qui in basso.