Chi é Pedro Felipe

Pedro Felipe é un centrale difensivo, classe 2004, di proprietà del Palmeiras. Grande fisicità, é alto 190 cm, ma oltre a questo garantisce un buon contributo in fase di costruzione. Con il Verdão, il giocatore ha vinto la Copa São Paulo de Futebol Júnior (2023), la Copa do Brasil U20 (2022); Campionato Paulista U20 (2023), Coppa CEE U19 (2022); Torneo ICGT (2023); Terborg Toernooi (2023). Pedro Felipe, che ha un contratto fino al 31/01/2026, ha giocato quattro partite per la Coppa di calcio Junior di San Paolo 2024. Con il Palmeiras, il difensore ha giocato 35 partite e ha realizzato un gol e due assist.

