di Alessio Salerio

Sono bastate 18 presenze in prima squadra nel Partizan per far parlare di sé, eccome: si parla di Strahinja Pavlovic, che di anni ne ha appena compiuti proprio 18 e ha già gli occhi del grande calcio internazionale fissi su di sé. Cresciuto nelle giovanili del club serbo, tra Under 17 e Under 19, ha esordito a livello ufficiale lo scorso 23 febbraio, nella vittoria per 3-0 contro il Proleter. E, da lì in avanti, non ha quasi più lasciato il campo, prendendo parte da titolare indiscusso al finale di stagione del Partizan, tra campionato, chiuso al terzo posto alle spalle di Stella Rossa e Radnicki, e Coppa di Serbia, vinta in finale per 1-0 proprio contro la più celebre tra le squadre in patria. Pavlovic, insomma, ha tutta l'aria di essere un predestinato e, non per caso, la Juventus è pronta a chiudere il grande colpo in prospettiva fin da questa rovente estate di mercato.



L'AFFARE - Dopo aver acquistato Matthijs de Ligt dall'Ajax e Merih Demiral dal Sassuolo in vista della prossima stagione, ma anche Cristian Romero, che resterà in prestito al Genoa nella prossima stagione, è il talentuoso difensore classe 2001 il prossimo obiettivo di Fabio Paratici per rinforzare la rosa in ottica futura. Una prima offerta per il suo cartellino, da 5 milioni di euro, è stata rifiutata dal Partizan, che in lui vede un leader importante anche per le prossime stagioni. Un fisico maestoso in 194 centimetri di altezza, che sfrutta per eccellere nel gioco aereo e nella marcatura aerea, pur con un buon sinistro in fase di impostazione: Pavlovic idealmente è il sostituto di Giorgio Chiellini, anche se in Serbia è più conosciuto come l'erede del grande Nemanja Vidic. Il suo contratto scade il 30 giugno del 2021, ma il suo agente, Fali Ramadani, lo stesso di Miralem Pjanic e che ha favorito l'arrivo di Maurizio Sarri in panchina, potrebbe spingere affinché il talento serbo voli subito a Torino. La Juventus è alla finestra.



STRAHINJA PAVLOVIC

Ruolo: Difensore centrale

Nato a Sabac (Serbia) il 24 maggio del 2001

Nazionalità: Serba

Squadra attuale: Partizan (Serbia)

Valutazione: 5-10 milioni di euro