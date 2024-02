Le parole di Matteo Tognozzi su Patryk, centrocampista classe 2007 della, risuonano come un elogio sincero e promettente: "Ha tecnica, fisico e personalità. E' stato il mio ultimo acquisto alla Juve, ha tutti i presupposti per arrivare in prima squadra". Mazur, inserito nell'under 17, ha attirato l'attenzione per la sua tecnica, fisico e personalità, qualità che gli hanno valso il plauso e la fiducia del club bianconero. Il suo rapido inserimento nella Primavera di Paolo Montero testimonia il suo talento e la sua determinazione. Mazur si sta facendo strada nel calcio giovanile, dimostrando di essere pronto a emergere e a lasciare il segno nella prima squadra della Juventus.Oggi, nella partita tra Juventus Primavera e Fiorentina , Patryk Mazur fa il suo debutto da titoalre con l'Under 19. Il talento polacco, centrocampista centrale dotato di grande fisicità e intelligenza tattica, si é già allenato alla Continassa con la prima squadra.