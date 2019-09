di Alessio Salerio

La stagione di Troy Parrott è iniziata col botto. Sono bastati 61 minuti di gioco in Premier League 2 per decidere la sfida contro la squadra Under 23 del Manchester City. Il gioiello del Tottenham ha segnato alla mezz'ora del primo tempo, e dopo il raddoppio di Paris Maghoma, ha replicato con il rigore del tris in favore degli Spurs, poi vincenti per 3-1. Fanno 22 gol in 31 partite ufficiali tra giovanili e seconda squadra del Tottenham. E in Nazionale, all'esordio con l'Irlanda Under 21, ha subito segnato una doppietta contro la Svezia, per poi decidere la successiva sfida contro l'Armenia con un altro gol dei suoi. Parrott, seconda punta dinamica e di grande qualità tecnica, se la cava anche da centravanti. Da qui i paragoni con il connazionale Robbie Keane e con Harry Kane al Tottenham, con cui spera di giocare al più presto.



L'AFFARE - Parrott, insomma, è un talento unico nel proprio genere. A 17 anni compiuti lo scorso febbraio, il classe 2002 ha già gli occhi di mezza Europa su di sé. Il Tottenham ne intravede le qualità partita dopo partita e non sembra intenzionato a privarsene, ma la Juventus è in prima fila per assicurarselo. Con i bianconeri anche l'Inter, tra le italiane, oltre a Bayern Monaco e Real Madrid. C'è la fila per il talento irlandese, chiamato a una conferma con il passare della stagione per poi vivere un mercato già da protagonista nell'estate del 2020. E chissà che, soprattutto se dovesse arrivare l'esordio con la prima squadra del Tottenham, la Juventus non decida di affondare il colpo già nei prossimi mesi.



TROY PARROTT

Nato a Dublino in Irlanda il 4 febbraio del 2002

Nazionalità: Irlandese

Ruolo: Attaccante

Squadra attuale: Tottenham (ING)

Valore di mercato: 5-10 milioni di euro