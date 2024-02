CHI E' PARIS BRUNNER



GIA' IN ITALIA

Il ko contro l'Inter è servito ad evidenziare le differenze che ci sono ancora tra nerazzurri e bianconeri, con la dirigenza della Continassa che ne ha preso atto e sta già lavorando per quello che sarà l'imminente futuro. Già, perchè la speranza è quella di tornare a vincere il prima possibile e a prescindere da come si concluderà questa stagione, nella prossima lottare per il titolo sin dalle prime battute sarà un imperativo e non una scommessa. Ecco perchè, in maniera tale da poter anticipare la concorrenza per quelli che saranno i prossimi colpi di mercato. , considerate le notizie provenienti dalla Germania nelle ultime ore. Stando a quanto riportato dai portali tedeschi Ruhr Nachrichten e Bild infatti, il talento del Borussia Dortmund,, sembra. Si tratta di un attaccante classe 2006, eletto come il miglior giocatore nel recente Mondiale vinto dalla Germania Under 17. Il giocatore milita infatti nelle giovanili del Dortmund, che avrebbe già preparato il primo contratto da professionista sulla base di circa 500.000 euro a stagione.Il punto è che Brunner si sente già pronto per qualcosa di più importante rispetto al progetto attuale e in virtù di questo. Al momento, la destinazione preferita sarebbe l'Italia, con Juve e Milan che seguono con grande interesse il movimento calcistico tedesco e lo testimoniano le operazioni che hanno portato Yildiz e Simic nelle rispettive società. Nel frattempo, Norbert Brunner sarebbe già in Italia per trattare il trasferimento del giovane Paris con 'un club italiano'. Conti alla mano, dunque, ci sono grandi possibilità di vedere Paris Brunner nel nostro campionato.