Chi è Paolo Ardoino, il CEO di Tether

Getty Images

Chi è Paolo Ardoino

Paolo, 39 anni, è oggi una delle figure chiave nel mondo delle criptovalute, alla guida di, la società emittente della stablecoin più utilizzata al mondo, USDt. Il suo percorso professionale è stato caratterizzato da una profonda passione per la tecnologia e la finanza, maturata sin da giovane.Originario di Cisano sul Neva, in provincia di Savona, Ardoino si è avvicinato all’informatica fin da bambino. Ha proseguito gli studi in matematica applicata all’informatica presso l’Università di Genova, dove ha anche lavorato come ricercatore. La sua carriera ha poi preso una svolta verso il mondo finanziario. Come raccontato al sito svizzero Ticinonline, la sua prima esperienza in questo ambito è stata a Lugano, per poi trasferirsi a Londra, dove ha fondato una startup specializzata in servizi tecnologici per il settore finanziario.

Nel 2014 è entrato in Bitfinex come sviluppatore, facendo rapidamente carriera fino a diventare Chief Technology Officer nel 2016. Ha poi assunto lo stesso ruolo in Tether, contribuendo alla crescita esponenziale della società. Nell’ottobre 2023 è stato nominato CEO di Tether, consolidando la sua leadership nel settore.Oggi Ardoino ha la sua base operativa a Lugano, ma viaggia costantemente tra diverse sedi internazionali, seguendo da vicino le evoluzioni del mercato e le strategie di espansione dell’azienda.