Chi è Paco Esteban, l'attaccante del Betis che piace alla Juventus

La Juventus non si ferma sul fronte calciomercato. Dopo aver definito la conferma, a titolo definitivo, di Francisco Conceicao , ecco che i bianconeri hanno messo nel mirino un nuovo profilo per quanto riguarda il reparto avanzato, destinato ad un'importante opera di restyling dopo l'arrivo di Jonathan David.Il nuovo nome che si aggiunge alla lista è quello di, attaccante spagnolo per il quale la Juve ha già presentato un'offerta al club di appartenenza ovvero gli spagnoli del Betis. Di seguito andiamo a scoprire chi è il giovane attaccante finito nel mirino del club zebrato.

Chi è Paco Esteban

Ruolo e caratteristiche

L'ultima stagione

Paco Esteban è un attaccante spagnolo, classe 2006, di proprietà del Betis. Cresciuto nel settore giovanile del Villarreal, a partire dal 2020 si è trasferito all'Atletico Madrid, dove è rimasto per quattro anni firmando, nel 2022, il suo primo contratto da professionista.A partire dalla scorsa stagione, ovvero la 2024/25, il centravanti iberico si è trasferito al Betis dove è stato inserito all'interno della formazione Under 19, ovvero la Primavera del club andaluso.Esteban è un attaccante moderno, fisico e rapido, dotato di ottimo senso del goal. Ispirato a Fernando Torres, è considerato un prospetto molto promettente per il calcio spagnolo e non a caso su di lui si sono già posati gli occhi di diversi club, tra cui appunto la Juventus che ha già mosso i primi passi ufficiali.Nell'utima stagione, Esteban ha totalizzato 20 goal in 41 presenze complessive con l'Under 19 del Betis. Tra le sue grandi prestazioni spiccano quella del debutto assoluto nella División de Honor con doppietta e un assist nel 5–1 contro il Calavera CF. Sul palcoscenico della UEFA Youth League, invece, ha messo a referto 4 goal e 1 assist in tre partite, e tra questi spicca ovviamente la tripletta realizzata contro il Sassuolo.