di Alessio Salerio

Fallito l'assalto a Juan Miranda, la Juventus continua a guardare a profili di prospettiva per rinforzare la propria fascia sinistra. Manca un sostituto alle spalle di Alex Sandro, titolare indiscusso e più carico che mai da quando a Torino è approdato Maurizio Sarri, come ha dimostrato un ottimo esordio in campionato e in stagione contro il Parma. Già, perché Luca Pellegrini è tornato in prestito al Cagliari, dove ha già militato tra il gennaio e il giugno scorsi, e il brasiliano resta l'unico terzino di ruolo in rosa sulla corsia mancina. In assenza di possibili colpi ad alto costo, dunque, i bianconeri guardano al futuro e puntano Stanley Nsoki, che si è già messo in mostra al Paris Saint-Germain, pur a soli 20 anni.



L'AFFARE - Il terzino, però, dopo la grande prestazione nella Supercoppa di Francia di un anno fa, ha vissuto una stagione con più ombre che luci, collezionando appena 15 presenze e 879 minuti giocati tra tutte le competizioni. Ecco perché il PSG pensa alla sua cessione, almeno in prestito, e i bianconeri si sono fatti avanti in questi ultimi giorni di trattative. La Juventus ha proposto un prestito biennale al club francese, ma l'inserimento di Lione e Nizza ha complicato l'affare, visto il terzino classe '99 sembra preferire una permanenza in Francia piuttosto che un'avventura altrove. L'appeal del club bianconero, però, è senza dubbio molto forte e Fabio Paratici potrebbe affondare il colpo nelle prossime ore, perché un talento come Nsoki non è da lasciarsi sfuggire. STANLEY NSOKI

Nato a Poissy in Francia il 9 aprile del 1999

Nazionalità: Francese

Ruolo: Terzino sinistro/Difensore centrale

Squadra attuale: Paris Saint-Germain (FRA)

Valore di mercato: 10-15 milioni di euro