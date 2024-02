Chi è Nonge: la carriera

La prima parte della stagione 2023/24 dellaè stata letteralmente sconvolta dai casi relativi a Paul Pogba e Nicolò Fagioli: il centrocampista francese è stato sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping a causa della sua positività al testosterone, mentre il classe 2001 italiano è stato squalificato per 7 mesi a causa del suo coinvolgimento nella vicenda delle scommesse illegali.Per questo motivo Massimiliano Allegri, trovatosi a corto di opzioni a centrocampo, ha deciso di promuovere stabilmente in prima squadra uno degli elementi più interessanti del vivaio bianconero, ovvero Joseph Nonge Boende, per tuttiNato in Belgio il 15 maggio del 2015, Nonge si è plasmato all'interno del florido settore giovanile dell'Anderlecht, club nel quale ha affinato le sue qualità prima di trasferirsi alla Juventus nell'estate del 2021.Il suo importantissimo potenziale è stato individuato dagli scout bianconeri che non hanno avuto alcun dubbio nell'affondare il colpo e portare il classe 2005 all'ombra della Mole. Partito dall'Under 17 zebrata, nell'annata 2022/23 ha impattato in maniera positiva agli ordini di Paolo Montero diventando un vero e proprio punto fermo con ben 34 presenze al suo primo anno in squadra.In casa Juve si ha una grandissima considerazione di Nonge. Basti pensare che Allegri lo ha voluto con sé nel ritiro estivo in vista della stagione 2023/24. Un'annata nella corso della quale il talento belga si è conquistato le prime apparizioni tra i grandi: il 4 gennaio, infatti, ha esordito in Coppa Italia nel match vinto per 6-1 dai bianconeri contro la Salernitana e tre giorni dopo, sempre contro i campani, ma questa volta all'Arechi, è arrivato anche il primo gettone ufficiale in Serie A. Nel mercato di gennaio sembrava possibile un suo trasferimento in prestito al Granada, ma l'operazione è definitivamente sfumata.Con un passato da difensore alle spalle, Nonge si è affermato in qualità di centrocampista. Il belga, infatti, è una mezzala dotata di grande tecnica e visione di gioco. Due caratteristiche che fanno di lui un centrocampista di stampo moderno e alle quali abbina anche una fisicità molto importante.Come riportato da Transfermarkt, la Juventus ha versato 540 mila euro nelle casse dell'Anderlecht per acquisire a titolo definitivo il cartellino di Nonge.Il contratto di Nonge con la Juventus scadrà il 30 giugno 2026, ma non è da escludere che il club bianconero possa avviare a stretto giro di posta le manovre finalizzate al prolungamento dell'accordo con il giocatore.