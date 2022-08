Come racconta il Corriere dello Sport, "Max esce allo scoperto con la nuova fiamma". Massimiliano Allegri non si nasconde più. La passeggiata mano nella mano per le strade di Lugano (immortalata dalla rivista “Chi”) certifica la nuova relazione con Nina Lange Barresi, proprietaria di una società di consulenza finanziaria che risiede proprio in Svizzera. Si chiude così definitivamente la storia con Ambra Angiolini durata quattro anni, dall’ottobre del 2017 al 2021