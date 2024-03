Nikola Sekulov, i numeri in Next Gen

Presenze: 12

Minuti: 918'

Gol: 4

Assist: 2

Il profilo

Età: 22 anni

Nazionalità: italiana

Altezza: 185 cm

Piede: destro

Scadenza contratto: 2025

Si avvicina a grandi passi, veloci come è abituato a fare, la convocazione dalla di Nikola Sekulov Nato nel 2002, il giocatore ricopre il ruolo di ala destra (ma può giocare anche sul lato opposto), e sotto punta; ed è vicino alla convocazione per la partita contro la Lazio. Giunto alla Juventus nel 2016, è stato poi mandato in prestito alladurante l'estate. Tuttavia, il suo adattamento non è stato positivo e dopo pochi mesi è tornato allaTornato dall'esperienza in prestito di 6 mesi alla Cremonese, Nikola Sekulov ha contribuito alla risalita della Juventus Next Gen. Appena tornato, mister Brambilla ha subito puntato su di lui ed é stato ripagato da prestazioni di alto livello, assist e gol.