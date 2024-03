Chi è Nikola Sekulov: la carriera

Il percorso alla Juventus

L'affermazione in Next Gen

92 presenze

14 gol

6 assist

Il prestito alla Cremonese

I numeri di Sekulov con la Cremonese

3 presenze

0 gol

0 assist

Ruolo e caratteristiche

Per #LazioJuve è confermata la convocazione dalla Next Gen di Nikola #Sekulov (2002), calcisticamente cresciuto tra le mura di Vinovo fin da giovanissimo pic.twitter.com/NfrZMe2bAR — ilbianconero (@ilbianconerocom) March 29, 2024



Sekulov Juve, contro la Lazio il debutto



Al minuto numero 80 diha fatto alzare dalla panchina un altro giovane talento della Next Gen che, all'Olimpico, ha esordito ufficialmente in. Un sogno diventato realtà per, che dopo la prima convocazione tra i 'grandi' si è concesso il lusso di giocare la prima manciata di minuti in Serie A.Nato nel 2002 in Italia, ma da genitori macedoni, Sekulov ha mosso i primi passi all'interno del settore giovanile del, dove ha militato dal 2007 al 2012, prima di passare al. Nel 2015 si sono aperte, per lui, le porte del vivaio della, un anno prima dell'arrivo della, rapita dal talento del ragazzo che dall'età di 14 anni ha iniziato a mostrare tutte le sue qualità in maglia bianconero.Nella Torino compie la proverbiale trafila, evidenziando un talento di grande spessore soprattutto con la maglia dell'(7 gol in 25 partite) e della, con cui va a referto 8 volte in 49 uscite ufficiali. In altre parole, qualità allo stato puro e porte dellache si aprono nella stagione 2020/21, quando colleziona i primi gettoni.A partire dalla stagione 2021/22, Sekulov diventa a tutti gli effetti un giocatore della Next Gen, formazione della quale diventa da subito un pilastro della squadra allenata da Massimo Brambilla. Di seguito, i suoi numeri aggiornati al 31 marzo 2024:Dopo due stagioni più che positive in Next Gen, Sekulov viene girato in prestito alla Cremonese, con l'obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita salendo di un gradino, ovvero andando a misurarsi col palcoscenico della Serie B. Tuttavia, l'esperimento non decolla e dopo soli sei mesi il classe 2002 fa rientro alla base. Tornato a vestire la maglia bianconera, viene collocato nuovamente al centro del progetto di Brambilla e a suon di gol e assist contribuisce alla risalita dell'Under 23 bianconera.Sekulov ricopre il ruolo di esterno offensivo sulla corsia di destra, ma è in grado di orbitare anche sul versante opposto. In carriera ha comunque mostrato una grandissima versatilità lungo tutto il fronte offensivo che l'ha portato a destreggiarsi anche in qualità di trequartista o seconda punta.





All'80' di Lazio-Juventus, è arrivato il debutto in prima squadra di Nikola Sekulov. L'attaccante ha preso il posto di Moise Kean per posizionarsi al centro dell'attacco bianconero.





Lazio-Juve, debutto Sekulov: il comunicato del club



Da Juventus.com:



92 presenze in Next Gen, primatista della squadra, in cui è rientrato a gennaio dopo un prestito alla Cremonese.



E ora, esordiente in Prima Squadra.



A Roma, è entrato in campo nella ripresa Nikola Sekulov.



Approdato in bianconero nel 2016, ha svolto il percorso nel Settore Giovanile fino ad arrivare già una volta alle porte della Prima Squadra: è stato convocato, infatti, in Inter-Juve del 19 marzo 2023, gara vinta 0-1 dai bianconeri con il gol di Kostić.



E il 30 marzo l'esordio.



Avanti così, Nikola!

Quando scade il contratto di Sekulov

Sekulov è legato alla Juventus da un altro anno di contratto. Il suo accordo con Madama scadrà il 30 giugno 2025.