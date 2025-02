Chi è Nicolò Bertola, il difensore dello Spezia che piace alla Juventus e che ha esordito in Serie A con Thiago Motta

gabriele maltinti

Chi è Nicolò Bertola

A poche ore dalla chiusura del calciomercato invernale, la- che nel corso di questa sessione ha piazzato quattro colpi in entrata con gli arrivi di Alberto Costa, Randal Kolo Muani, Renato Veiga e Lloyd Kelly - lavorà già anche in ottica futura e l'obiettivo è quello di provare a mettere le mani su un giovane talento che sta ben figurando sul palcoscenico della Serie B, ovvero Nicolò Bertola.Nicolò Bertola è un difensore centrale, classe 2003, il cui cartellino è di proprietà dello Spezia. Entrato nel settore giovanile del club ligure quando aveva solo sette anni, Bertola ha percorso la proverbiale trafila all'interno del vivaio sino a diventare un calciatore di riferimento della prima squadra.

Ha esordito con Thiago Motta

Il prestito al Montevarchi

Il ritorno allo Spezia

I numeri con lo Spezia

41 presenze

4 goal

2 assist

Il piano della Juventus

Il debutto in prima squadra è avvenuto nella stagione 2021/22 quando alla guida dello Spezia c'era proprio Thiago Motta, attuale allenatore della Juventus. Con Motta, Bertola ha collezionato tre presenze ufficiali, di cui due in Serie A e una in Coppa Italia.Nell'annata 2022/23 ha invece giocato in Serie C, con lo Spezia che l'ha ceduto in prestito, al fine di maturare esperienza e maggiore minutaggio, al Montevarchi, dove è rimasto per una sola stagione.Nell'estate del 2023 ha fatto ritorno allo Spezia dove, di fatto, è diventato un punto fermo della squadra che sta lottando per tornare in Serie A. Diventato in breve tempo un titolarissimo, il classe 2003 ha però rifiutato il rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno, aprendo di conseguenza ad interessanti scenari di mercato. Bertola è già da diverso tempo nel giro delle nazionali giovanili: dallo scorso giugno è entrato nel giro dell'Under 21, con cui ha giò totalizzato 5 presenze.La Juventus vorrebbe bloccarlo subito, visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, versando un indennizo al club ligure che tra pochi mesi, invece, perderebbe il calciatore a zero. Una mossa, quella di marca zebrata, che andrebbe ad anticipare la potenziale concorrenza. Sulle tracce del giocatore, infatti, si segnala anche l'Inter.