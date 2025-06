Chi è Neil El Aynaoui, il nome nuovo per il centrocampo della Juventus

AFP via Getty Images

Chi è Neil El Aynaoui

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato con l'obiettivo di rinforzare la squadra in vista della stagione 2025/26. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, sull'elenco della spesa di Damien Comolli è spuntato un nuovo nome per quanto riguarda il centrocampo bianconero: Neil El Aynaoui​ Neil El Aynaoui è un centrocampista franco-marocchino classe 2001 è sotto contratto col Lens. Cresciuto nel settore giovanile del Nancy, dove è entrato all'età di 8 anni, ed ha firmato il suo primo contratto professionistico con il club il 3 giugno 2021. Nell'estate del 2023, invece, si è trasferito al Lens, ovvero la sua attuale squadra. A livello di Nazionale, El Aynaoui ha esordito con l'Under 21 marocchina ma è in possesso anche di passaporto francese.

Ruolo e caratteristiche

Seguito da Aston Villa e Lazio

Quando scade il contratto di El Aynaoui

Ben strutturato dal punto di vista fisico, con i suoi 185 centimetri, El Aynaoui può agire sia da mediano che da mezzala. Il classe 2001 ha grandi capacità d'inserimento che lo portano ad essere incisivo anche sotto porta, come certificato dagli 8 goal messi a referto nell'ultima stagione in Ligue 1.Come riferisce Tuttosport, il profilo di El Aynaoui è finito anche sul taccuino degli uomini di mercato di Aston Villa e Lazio, club che hanno già manifestato il loro interesse nei confronti del giocatore.El Aynaoui è legato al Lens per altre due stagioni: il suo contratto scadrà il 30 giugno 2027.