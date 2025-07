Chi è Ndidi, il nuovo obiettivo della Juventus a centrocampo: carriera e caratteristiche

Getty Images

Chi è Ndidi, il centrocampista accostato alla Juventus

Lacerca un rinforzo a centrocampo per poter dare a Igor Tudor un'alternativa valida alla coppia di titolari composta da Thuram e Locatelli. L'ultimo nome uscito è Wilfred Ndidi , centrocampista di proprietà del Leicester. Il nigeriano ha una clausola rescissoria da circa 10 milioni di euro che quindi rende il trasferimento poco oneroso. Ma chi è Ndidi e perché la Juventus è interessata a lui?Ndidi è un centrocampista di origini nigeriane, classe 1996. A dicembre compirà 29 anni ed è quindi nella fase centrale della sua carriera. La prima esperienza del giocatore in Europa è stata in Belgio, con il Gent, che lo ha acquistato nel 2015 e poi ceduto due anni dopo al Leicester. Ndidi è quindi ormai una bandiera della squadra inglese, essendo lì da ben 8 anni.

In che ruolo può giocare Ndidi



Le caratteristiche di Ndidi

Ndidi è un centrocampista centrale, ruolo che ha ricoperto per praticamente tutta la carriera. Oltre 300 partite infatti le ha giocate in particolare da mediano anche se in alcune occasioni è stato utilizzato come difensore centrale. Un ruolo comunque ben definito per il nigeriano, che se dovesse arrivare alla Juventus giocherebbe in mezzo al campo, in uno dei due posti a centrocampo.La Juventus è alla ricerca di un centrocampista con specifiche caratteristiche; Tudor per la squadra vuole un giocatore che dia equilibrio e Ndidi potrebbe essere perfetto da questo punto di vista. Il classe 1996 è un centrocampista con spiccate doti difensive, bravo a proteggere la difesa. La Juve lo acquisterebbe per chiedergli questi compiti, un po' come fa attualmente Locatelli.