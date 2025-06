Chi è Nayef Aguerd, l'ultimo nome per la difesa della Juventus

Getty Images

Il profilo di Nayef Aguerd: un centrale solido e internazionale

La Juventus continua a esplorare ipotesi e soluzioni per il calciomercato estivo e tra gli obiettivi per rinforzare il reparto difensivo, secondo Sky Sport, spicca il nome di Nayef. Il centrale marocchino di proprietà delè considerato un profilo ideale per dare solidità e affidabilità al pacchetto arretrato di Igor Tudor . Secondo le ultime indiscrezioni, lastarebbe valutando l'inserimento di Danielecome contropartita tecnica per ridurre l'esborso economico dell'operazione.

Juventus su Aguerd: la situazione e l’idea Rugani

Perché Aguerd è il profilo giusto per la Juventus

Nayef Aguerd è nato a Kenitra, in Marocco, il 30 marzo 1996. Cresciuto calcisticamente nell’Académie Mohammed VI, ha esordito nel calcio professionistico con il FUS Rabat, con cui ha vinto la Botola Pro nel 2016. Successivamente, ha intrapreso la sua carriera europea militando prima nel Dijon, poi nel Rennes.Nel 2022 il West Ham investe 35 milioni di euro per acquistarlo. Con gli Hammers conquista la UEFA Conference League nella stagione 2022/23, contribuendo in maniera determinante alla solidità della retroguardia inglese. Nell'ultima stagione, Aguerd ha giocato in prestito alla Real Sociedad, dove ha ritrovato minutaggio e continuità.Il difensore è anche un pilastro della Nazionale marocchina, con cui ha superato le 50 presenze e ha partecipato al Mondiale 2022 in Qatar, concluso con un'incredibile semifinale.Difensore centrale mancino alto 1.90 metri, Aguerd combina forza fisica, ottimo senso della posizione e abilità nell’anticipo. Tra le sue qualità principali troviamo:La sua duttilità lo rende adatto sia alla difesa a quattro che a tre, il che combacia perfettamente con le idee tattiche di Tudor.La Juventus ha bisogno di rinnovare il reparto difensivo e Aguerd rappresenta una soluzione di valore e pronta all’uso. Secondo Sky Sport, i contatti tra i bianconeri e il West Ham sono già iniziati.Un elemento chiave della trattativa potrebbe essere l’inserimento di Daniele Rugani. Il difensore italiano, reduce da una stagione positiva in termini di affidabilità, è apprezzato dal club inglese e potrebbe essere utilizzato per abbassare il prezzo del cartellino di Aguerd.La Juventus punta a costruire una difesa solida ma anche con esperienza internazionale, e Aguerd risponde perfettamente a questo identikit.Il centrale marocchino ha mostrato di poter competere ad alti livelli in diversi campionati europei: dalla Ligue 1 alla Premier League, fino alla Liga. Questa versatilità, unita alla sua esperienza con la Nazionale, fa di lui un profilo completo.Inoltre, il suo arrivo permetterebbe a Tudor di avere un'alternativa affidabile e di qualità per costruire dal basso e difendere con aggressività.L'operazione resta in fase esplorativa, ma Aguerd rappresenta oggi uno dei nomi più interessanti per la nuova Juventus.