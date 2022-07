Laè alla ricerca di un difensore centrale considerando che il futuro di Matthijs de Ligt sembra essere sempre più lontano dal capoluogo piemontese. Sono molti i nomi che negli ultimi giorni sono accostati alla Juventus: da Bremer a Gabriel e Koulibaly. Nella giornata di oggi è stato accostato a Madama anche, calciatore francese, difensore centrale classe 1999 di origini camerunesi che gioca nell'EUn, molto fisico dati i suoidi altezza. Bravo nel, non rapido ma bravo nel prendere posizione. Abile negli interventi in scivolata e nella fase di impostazione, è. Èperchè può ricoprire il ruolo di centrale nella difesa a tre o a quattro ma può anche essere schierato come terzino sinistro. Insi è già messo in mostra ottenendo il riconoscimento di Rookie of the month nel mese di febbraio (premio riservato agli Under-23 alla loro prima stagione nel massimo campionato tedesco) ma anche in Europa: segnando un gol decisivo in Europa League ad ottobre.Classe 1999e cresciuto nelle giovanili dell', club di Ligue 1. A soli 17 anni viene impiegato in maniera stabile in prima squadra, fino all'estate 2017/2018 quando viene acquistato dall'Eintracht Francoforte per soli. Ora è spesso utilizzato in Bundesliga ed è stato accostato alla Juventus come possibile sostituto di Matthijs de Ligt.