Tecnicamente non sarà il massimo, ma davanti alla porta non sbaglia mai. Segni particolari: bomber.. Impossibile rinunciare a lui, se n'è accorto anche l'allenatore che l'ha sempre schierato titolare nelle prime cinque giornate di campionato senza mai fargli saltare nemmeno un minuto.- Classe '94, nato e cresciuto nella città di Prizren quando ancora quella zona era tutta Jugoslavia.in programma la settimana prossima. Occhio alla concorrenza, però: perché sul giocatore ci sono anche Fiorentina, Lazio e Napoli.- La Serie A punta gli occhi su Muriqi, lui continua a stupire a suon di gol.. Per capire quanto segna, basta vedere il suo score con il Kosovo durante la pausa per le nazionali di quindici giorni fa: due gol e due assist. Decisivo, sempre e comunque.- Già, perché Muriqi segna e fa segnare: tanto lavoro sporco dentro l'area avversaria,: sul profilo Instagram ha immortalato il giorno del matrimonio e della nascita del figlio. Nel mezzo le esultanze con la maglia del Fenerbahçe. Aspettando altri gol, con la Juventus a monitorarlo da lontano.