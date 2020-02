Puoi scoprirlo nella nostra gallery dedicata...

In molti ieri sera, seduti sul divano guardando Sanremo, si saranno chiesti:’. Il campione bianconero era presente alla terza serata del Festival, andata in scena al Teatro Ariston per accompagnare la sua, nei panni di presentatrice al fianco di Amadeus. Le telecamere si sono spesso soffermate sulla prima fila, dove sedeva CR7 assieme a questa persona la cui identità può essere un mistero per molti.- Anche lui portoghese, Miguel Paixao è uno degli amici più intimi di Cristiano Ronaldo. Il loro legame nasce sui campi da calcio:. Una carriera di certo non brillante come quella del bianconero, ma il 35enne è rimasto a stretto contatto con la sua vita curandone anche alcuni aspetti finanziari, come l’ideazione del Museo di Ronaldo a Madeira. Dando una sbirciata al suo profilo Instagram, la prima foto che balza all’occhio è quella celebrativa dei 35 anni di Ronaldo, in cui imita scherzosamente la posa statuaria dell’amico.Oggi Paixao gestisce il museo itinerante di CR7, creato per permettere ai tifosi di vivere la vita del campione della Juve senza dover andare a Madeira. Nelle storie invece, la serata di ieri all’Ariston, con buona parte delle riprese dedicate alla performance di ballo di Georgina.