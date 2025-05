Chi è Miguel Gutierrez, obiettivo di mercato della Juventus

AFP via Getty Images

La Juventus guarda alla Liga per rinforzare la fascia sinistra in vista della prossima stagione, e tra i profili seguiti dalla dirigenza bianconera c’è Miguel Gutiérrez, giovane terzino sinistro del Girona. Classe 2001, Gutiérrez si è messo in luce in questa stagione con prestazioni convincenti che hanno contribuito al sorprendente cammino del club catalano in campionato.Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, il difensore spagnolo è passato al Girona nel 2022, dove ha trovato spazio e continuità. Dotato di buona tecnica, rapidità e senso tattico, è un terzino moderno capace di spingere ma anche di coprire con efficacia. Nella stagione 2024/25 ha collezionato oltre 30 presenze, mettendo a segno alcuni assist e mostrando una crescita costante.

La Juventus, sempre attenta ai giovani talenti, avrebbe manifestato interesse nei suoi confronti, anche se al momento non risulta una trattativa avanzata. Il Girona, forte del contratto in scadenza nel 2027 e della clausola rescissoria, non farà sconti. Inoltre, sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse di altri club europei, tra cui Napoli e Atlético Madrid.Gutiérrez rappresenta dunque un profilo da tenere d’occhio: giovane, con esperienza in Liga e margini di crescita. La Juventus lo osserva con attenzione, ma la strada per portarlo a Torino è ancora lunga.