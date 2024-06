Chi è Michele Sbravati

Una vita al Genoa

La carriera da calciatore

1984/85: Genoa

1985/86: Campania

1986-87 - 1988/89: Carrarese

1989/90: Siena

1990/91 Montevarchi

1991/92: Siena

1992/93 - 1993/94: Cecina

1994/95 - 1996/97: Savona

1997/98 - 1999/00: Imperia

2000-01: Sestrese

La carriera da dirigente

2000-2007: Savona (responsabile del settore giovanile)

2008-2024: Genoa (responsabile del settore giovanile)

Laprosegue la propria opera di allestimento della rosa che, sotto la guida di, affronterà la stagione 2024/25. I cambiamenti, tuttavia, non riguardano solamente il campo ma anche gli elementi che andranno a comporre l'area tecnica capitanata dal Football Director bianconero, ovvero. Tra questi, all'interno del nuovo organigramma zebrato, comparirà anche Michele Sbravati , destinato a ricoprire il ruolo di responsabile del settore giovanile.Michele Sbravati è nato a Muggiò il 6 dicembre 1965 e prima di intraprendere il proprio percorso da dirigente è stato anche calciatore dal 1985 fino al 2000: in carriera ha vestito diverse maglie, orbitando sui campi della Serie B oltre che della C e della D. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, Sbravati ha dato il la ad un nuovo capitolo professionale, legandosi in maniera indissolubile al club che lo fece esordire in Serie B tra i professionisti, ovvero il Genoa.Dopo aver ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile del Savona fino al 2007, a partire dal 1° dicembre del 2008 è entrato nei quadri dirigenziali del Grifone, ricoprendo la stessa carica. Con lui sono stati circa 200 i prodotti del vivaio che hanno esordito tra i professionisti e tra quelli che hanno debuttato in Serie A ci sono attuali protagonisti della Juventus come Mattia Perin e Andrea Cambiaso, ai quali si aggiungono i vari Ghiglione, Bani, Lovato, Sturaro, Rovella, Mandragora, El Shaarawy, Pellegri e Zaniolo. Durante la sua gestione - ben 18 anni da responsabile del vivaio - il Genoa ha generato qualcosa come 150 milioni di plusvalenze.