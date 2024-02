Chi è Michael Olise: la carriera



Ruolo e caratteristiche



Quanto costa Michael Olise?

Una notizia delle ultime ore è quella che accosta Michael Olise alla Juventus. Uno dei giovani che sembrano più promettenti della, ha attirato su di sé gli occhi di numerosi club.Michael Olise, soprannominato Mike è nato il 15 dicembre 2001 da padre nigeriano e madre franco-algerina. Nato a Hammersmith, a ovest di Londra. Ha un fratello, minore, chiamato Richard, entrambi sono tifosi del Chelsea. Si ispira a Neymar. È cresciuto nelle giovanili di Chelsea, Manchester City e Reading. Nel luglio 2021 è stato acquistato dal Crystal Palace per una cifra attorno ai 9.3 milioni di euro.Olise è un centrocampista con spiccate doti offensive. Può essere impiegato come mezz'ala ma anche come trequartista o addirittura come esterno in un tridente offensivo. Quello che spicca quindi è la sua duttilità.Il prezzo del cartellino di Olise secondo i dati di Transfermarkt è di 50 milioni di euro.